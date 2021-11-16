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Автобус, самосвал и иномарка не поделили дорогу на Софийской улице

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Информации о пострадавших нет.

Автобус, самосвал и иномарка не поделили дорогу на Софийской улице. Видео с места аварии опубликовали очевидцы в социальных сетях 16 ноября.

По словам очевидцев, авария произошла на Софийской улице в сторону Колпино. На кадрах можно увидеть, белую иномарку, которая осталась без капота. Рядом с ней стоит самосвал. Также в результате аварии немного пострадала задняя часть автобуса. На кадрах также видно, что в автобусе практически нет пассажиров. Информации о пострадавших нет.

Ранее мы писали, что двухлетний мальчик пострадал во время ДТП в Пушкине

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Светлана Потемкина) 

Теги: авария, автобус, софийская улица
Категории: Новости СПб, ДТП, Лента новостей, Происшествия,

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