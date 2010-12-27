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На Софийской улице от удара с "Газелью" погиб молодой водитель
Сегодня, 11:37
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mari_dolbish
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На Софийской улице от удара с "Газелью" погиб молодой водитель

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Причины смертельной аварии в настоящий момент устанавливаются.

В Колпинском районе Санкт-Петербурга произошло смертельное ДТП, в котором погиб молодой парень. Авария произошла вечером 29 сентября.

Водитель 1992 года рождения находился за рулем LADA Kalina. Он ехал по Софийской улице, а за 500 метров от Колпинского шоссе он врезался в "Газель", которая была припаркована на обочине.

От полученных травм молодой человек скончался. Инцидент случился в районе половины одиннадцатого часа вечера.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают точные причины случившегося.

Фото: helionews.ru

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Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия ДТП

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