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На Софийской улице корова выбежала на трассу

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Примечательно, что в момент записи видео диктор рекламы говорил: "мечты о свободе на воле".

Во вторник, 3 августа, петербуржцы заметили на Софийской улице бегущую по обочине корову. Этим они поделились в социальных сетях.

На кадрах видео можно рассмотреть, как справа по обочине бежит рыжее с белыми пятнами животное. Примечательно, что в момент записи видео диктор рекламы говорил: "мечты о жизни на воле".

В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" пользователь сообщил, что корова добежала до Красного села. 

Ранее мы публиковали видео, как летучая мышь залетела в квартиру в Шушарах.

Фото и видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: животное, корова на дороге
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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