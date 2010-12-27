На Софийской ночью произошло смертельное ДТП

57-летняя женщина скончалась на месте.

Вчера, 2 марта, во Фрунзенском районе на улице Софийской произошло смертельное ДТП. Сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

Вечером, в 22.18 на Софийской улице, 32, мужчина 1982 года рождения, управляя "Ниссаном Альмерой", по предварительной информации, вне зоны пешеходного перехода сбил 57-летнюю женщину.

Пенсионерка погибла на месте от полученных травм. По факту случившегося проводится проверка.

На Софийской, 32, на пешеходном переходе сбили женщину, накрыли сразу. Пишут очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург