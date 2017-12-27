На "Скандинавии" произошло смертельное столкновение фуры и грузовика

После лобового столкновения один из водителей погиб на месте.

Днем 21 января на федеральной трассе "Сканданавия" возле посёлка Кирилловское в результате выезда на встречку погиб один человек, сообщают очевидцы.

По информации УГИБДД по Петербургу и Ленобласти ДТП произошло в 11 часов утра на 102-м километре трассы. Водитель грузовика Ford Transit неожиданно выехал на встречную полосу движения, по которой в этот момент ехала фура Mercedes.

В результате случившегося, водитель грузовика погиб на месте, получив трафмы несовместимые с жизнью. По факту случившегося ведется проверка.

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