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На Сытном рынке в Петербурге изъяли более 10 кг запрещенных продуктов
Сегодня, 14:27
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Alena_Zinovieva
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На Сытном рынке в Петербурге изъяли более 10 кг запрещенных продуктов

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В настоящее время решается вопрос о возбуждении административного дела в отношении нарушителей.

Во вторник, 7 августа, сотрудники Северо-Западного таможенного управления пришли с проверкой на Сытный рынок, который располагается в Петроградском районе Петербурга. Там специалисты обнаружили и изъяли более 10 кг запрещенных продуктов. Об этом сообщает 78.ru.

Среди санкционки оказались продукты животного происхождения, в основном молочка, сыры и масла. Запрещенным товаром из Евросоюза торговали четыре точки. Изъятую продукцию уничтожат, а в отношении нарушителей хотят возбудить административные дела.

Ранее мы писали, что в Петербурге сожгли в печи 150 кг запрещенных продуктов.

Фото: pixabay.com

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Теги: запрещенные продукты , санкционка , сытный рынок , таможня
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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