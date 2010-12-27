На Сытном рынке в Петербурге изъяли более 10 кг запрещенных продуктов

В настоящее время решается вопрос о возбуждении административного дела в отношении нарушителей.

Во вторник, 7 августа, сотрудники Северо-Западного таможенного управления пришли с проверкой на Сытный рынок, который располагается в Петроградском районе Петербурга. Там специалисты обнаружили и изъяли более 10 кг запрещенных продуктов. Об этом сообщает 78.ru.

Среди санкционки оказались продукты животного происхождения, в основном молочка, сыры и масла. Запрещенным товаром из Евросоюза торговали четыре точки. Изъятую продукцию уничтожат, а в отношении нарушителей хотят возбудить административные дела.

Ранее мы писали, что в Петербурге сожгли в печи 150 кг запрещенных продуктов.

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