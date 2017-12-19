На Шлиссельбурском проспекте ночью произошел прорыв трубы

В Невском районе Петербурга аварийные службы чинили прорв трубы с кипятком.

Как стало известно, на Шлиссельбургском проспекте у дома номер 18 произошел прорыв трубы с кипятком. Сообщается, что коммунальные службы приехали спустя 15 минут после разлива воды. Водители некоторых припаркованных автомобилей успели спасти свои транспортные средства. Не все сигнализации на машинах сработали.

Очевидец событий отметил, что из прорванного участка трубы вверх бил фонтан, который достигал 30 сантиметров в высоту.

Чтобы ликвидировать коммунальную аварию, рабочим пришлось перекрыть проезжую часть дороги в сторону к Обуховской обороне и до перекрестка с Дмитрия Устинова. В частности, было остановлено движение трамваев. Также на месте инцидента работали сотрудники ДПС.