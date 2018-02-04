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Новости Картина дня
Вчера, 18:30
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nadiputintseva
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На трассе "Сортавала" собрался паровозик из пяти машин

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О пострадавших не сообщается.

Вечером 4 февраля на автодороге "Сортавала" произошло массовое ДТП сразу из пяти машин, сообщают читатели Piter.tv.

Известно, что авария произошла по направлению в Санкт-Петербург примерно в пять часов вечера. По предварительной версии причиной столкновения стало превышение скоростного режима на заснеженной дороге. На кадрах видно, что несколько машин стоят посередине дороги, а одна с разбитым капотом находится в десятке метрах от остальных на обочине.

Участники ДТП дожидаются приезда сотрудников ГИБДД. Обстоятельства случившегося уточняются. О пострадавших не сообщается. 

Видео: Piter.tv

 

Теги: дтп , массовое дтп , новости спб , происшествия , происшествия спб
Категории: Новости СПб Происшествия ДТП Картина дня

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