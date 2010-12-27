Кинологи с собаками заставили руководство "Санкт-Петербург Арена" заново сменить газон

Вице-губернатор Игорь Албин заявил, что опять начались плановые работы по замене газона на стадионе "Санкт-Петербург Арена".

На “Санкт-Петербург Арена” опять планируется заменить газон. Работы оплатит футбольный клуб “Зенит”. Информацию об этом подтвердили представители пресс-службы вице-губернатора Игоря Албина.

Отметим, что спецтехника стоит на поле с утра 7 декабря. Машины снимают покрытие со стадиона. Ранее сообщалось, что замена должна была производиться не ранее весны 2018 года. Однако, накануне полицейским собакам пришлось разрыть слой искусственной травы, в поисках взрывного устройства, о котором сообщил анонимный звонящий.

Сегодня Игорь Албин заявил, что работы идут по плану, который был продуман заранее. Это связано с двухэтапной заменой покрытия. Первый как раз назначен наз зимний перерыв между играми российского и мирового чемпионата.