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Кинологи с собаками заставили руководство "Санкт-Петербург Арена" заново сменить газон
Сегодня, 16:48
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lesjasap
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Кинологи с собаками заставили руководство "Санкт-Петербург Арена" заново сменить газон

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Вице-губернатор Игорь Албин заявил, что опять начались плановые работы по замене газона на стадионе "Санкт-Петербург Арена".

На “Санкт-Петербург Арена” опять планируется заменить газон. Работы оплатит футбольный клуб “Зенит”. Информацию об этом подтвердили представители пресс-службы вице-губернатора Игоря Албина. 
 
Отметим, что спецтехника стоит на поле с утра 7 декабря. Машины снимают покрытие со стадиона. Ранее сообщалось, что замена должна была производиться не ранее весны 2018 года. Однако, накануне полицейским собакам пришлось разрыть слой искусственной травы, в поисках взрывного устройства, о котором сообщил анонимный звонящий.
 
Сегодня Игорь Албин заявил, что работы идут по плану, который был продуман заранее. Это связано с двухэтапной заменой покрытия. Первый как раз назначен наз зимний перерыв между играми российского и мирового чемпионата.
Теги: замена газона , кинологи , санкт-петербург арена , спортивный стадион
Категории: Спорт Новости СПб

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