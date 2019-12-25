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На Сахалине пенсионер лишился ноги и умер, помогая молодой женщине припарковаться
Сегодня, 11:52
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На Сахалине пенсионер лишился ноги и умер, помогая молодой женщине припарковаться

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В отношении автоледи возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

На Сахалине мужчина скончался от кровопотери, помогая заехать в гараж молодой автоледи.

РИА Новости со ссылкой на следственные органы СКР по Сахалину сообщает, что в ноябре прошлого года в Охе 31-летняя женщина попросила помочь 64-летнего мужчину заехать в гаражный бокс. Мужчина встал и стал показывать, чтобы женщина ехала на него.

Водитель выбрала неправильную скорость и наехала на пенсионера. В результате наезда мужчине оторвало левую голень, он скончался от массивной кровопотери.

 В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Сейчас расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.

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Фото:pixabay

Теги: новости сахалина, помог припарковаться, потерял ногу, сахалинские новости
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, ДТП, Новости России,

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