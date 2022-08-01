Рыбаки пытались удержать судно на плаву с помощью второго якоря.

На Сахалине мощный шторм выбросил рыболовное судно на берег. Об этом сообщает портал ASTV.RU.

Инцидент произошел в ночь на 31 июля в Корсаковском районе. Судно с рыбаками попало под мощный шторм. Те пытались удержать его на плаву с помощью второго якоря. Однако большая волна выкинула судно на берег.

Также сообщается, что пострадали вещи рыбаков. Часть из них смыло. Пострадавших нет.

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Видео: astv.ru