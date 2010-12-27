На "Ржевском коридоре Блокады" отремонтируют стелы

Мемориальную трассу готовят к празднованию дня победы.

Петербургский комитет по благоустройству приступил к ремонту четырех стел на мемориальной трассе "Ржевский коридор Блокады". Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Обновление памятника пройдет в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На работы отведено время до 10 декабря.

У стел появится новый фундамент, а исторический облик отремонтируют с помощью современных материалов. Также на стелах отреставрируют барельефы.

Ранее в Сестрорецке открыли первый мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству