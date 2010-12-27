В Сестрорецке открыли первый мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам

Трагедия случилась 1 июля 2019 года в Североморске.

В Курортном районе Петербурга открыли и освятили первую памятную мемориальную доску в честь подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля 2019 года. На доске указали дату трагедии и имя командира подводной лодки - Героя России капитана I ранга Константина Сомова, а также 13-ти членов экипажа, сообщило ТАСС.

Напомним, случай на глубоководном научно-исследовательском аппарате произошел первого июля в Североморске. Причиной гибели 14 моряков стал пожар в аккумуляторном отсеке.

Памятную доску установили на Стене памяти, на которой также увековечена память других подводников, погибших с 1904 года.

Фото: Piter.TV