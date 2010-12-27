На Ржевке насильник не смог справиться с жертвой и потерпел фиаско

В Красногвардейском районе преступник не смог изнасиловать жертву из-за жесткого отпора последней.

В Красногвардейском районе 23 декабря неизвестный меломан попытался совершить изнасилование петербурженки. Сообщается, что мужчина напал на женщину в половину восьмого вечера.

Известно, что преступник в наушниках поджидал жертву в районе Челябинской улицы. Пострадавшая шла от Ржевской площади в сторону злоумышленника. В один момент на нее неожиданно напал насильник в черной куртке с большими наушниками на голове. Силой он попытался заняться с женщиной сексом, однако, петербурженка не сдалась без боя. В результате ей удалось отбиться от преступника, однако, в ходе драки женщина получила травмы.

В настоящее время делом занимаются сотрудники правоохранительных органов.