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На Ржевке насильник не смог справиться с жертвой и потерпел фиаско
Сегодня, 10:29
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lesjasap
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На Ржевке насильник не смог справиться с жертвой и потерпел фиаско

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В Красногвардейском районе преступник не смог изнасиловать жертву из-за жесткого отпора последней.

В Красногвардейском районе 23 декабря неизвестный меломан попытался совершить изнасилование петербурженки. Сообщается, что мужчина напал на женщину в половину восьмого вечера.
 
Известно, что преступник в наушниках поджидал жертву в районе Челябинской улицы. Пострадавшая шла от Ржевской площади в  сторону злоумышленника. В один момент на нее неожиданно напал насильник в черной куртке с большими наушниками на голове. Силой он попытался заняться с женщиной сексом, однако, петербурженка не сдалась без боя. В результате ей удалось отбиться от преступника, однако, в ходе драки женщина получила травмы. 
 
В настоящее время делом занимаются сотрудники правоохранительных органов. 
Теги: изнасилование , красногвардейский район , насильник , ржевка , ржевская площадь , челябинская цлица
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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