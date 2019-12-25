На Рябовском шоссе завершили основной комплекс работ

Изначально подрядчик планировал ремонтировать трассу 60 дней, но власти Петербурга попросили сократить их до 25 дней.

На Рябовском шоссе завершили основные работы, существенные ограничения движения транспорта сняли. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

На данный момент продолжаются работы по восстановлению обочин и покрытия тротуары. Их ведут таким образом, чтобы не создавать серьезные помехи для автомобилистов. Полностью ремонт завершится 18 июля.

Ремонтные работы вызвали недовольство граждан, так как из-за них образуются пробки. Они проходят на участке от Сосновского проспекта до КАД.

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