На Рябовском шоссе завершили основной комплекс работ

На Рябовском шоссе завершили основные работы, существенные ограничения движения транспорта сняли. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
На данный момент продолжаются работы по восстановлению обочин и покрытия тротуары. Их ведут таким образом, чтобы не создавать серьезные помехи для автомобилистов. Полностью ремонт завершится 18 июля.
Ремонтные работы вызвали недовольство граждан, так как из-за них образуются пробки. Они проходят на участке от Сосновского проспекта до КАД.
Фото: VK
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все