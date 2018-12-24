На Рузовской улице снесли кирпичную стену 1870 года постройки

Это сооружение относилось к комплексу казарм лейб-гвардии Егерского полка.

Днем 13 февраля петербуржцы сообщили о сносе кирпичной стены 1870 года постройки на Рузовской улице. В сети появились фотографии, на которых можно увидеть масштаб разрушения.

По словам горожан, это сооружение относилось к комплексу казарм лейб-гвардии Егерского полка. Он в свою очередь является памятником архитектуры.

Мнения жителей Петербурга по поводу разрушения стены разделились. Одни сообщили, что давно пора было снести это сооружение, с которого сыпались кирпичи. Другие остались недовольны случившимся.

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Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Видео: Piter.TV