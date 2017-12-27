В компании РЖД теперь можно купить электронные билеты для домашних питомцев

Компания РЖД ввела электронные билеты в поезда дальнего следования для домашних питомцев.

В компании РЖД появились электронные билеты в поезда дальнего следования для домашних питомцев, которые можно оформить на сайте перевозчика, сообщает РИА Новости.

"В целях повышения качества обслуживания и для удобства пассажиров на сайте ОАО "РЖД" появилась возможность оформить электронную багажную квитанцию для перевозки мелких домашних животных в поездах дальнего следования", — говорится в сообщении.

Сейчас пассажиры могут оформлять электронную багажную квитанцию как во время покупки электронного билета, так и после приобретения билета до времени отправления поезда. При оформлении электронного перевозочного документа пассажиру выдается купон с реквизитами поездки. При посадке пассажир должен предъявить распечатанный контрольный купон, отмечают в РЖД.

Пассажиры поездов "Сапсан" могут провозить мелких домашних животных, птиц и собак (кроме крупных пород) только на специально отведенных местах, но только одного. В связи с тем, что сбор за перевозку животного уже включен в стоимость билета, оформление дополнительных квитанций не требуется.

Перевозка собак-поводырей происходит бесплатно, но они должны быть в намордниках и с поводком.

Фото: Piter.TV