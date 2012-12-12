Прорванную трубу на Пятилеток будут ремонтировать до ночи

Рабочие будут ремонтировать прорыв трубы на проспекте Пятилеток до ночи.

Днем 2 ноября в Невском районе произошел обрыв трубопровода. В результате аварии двор дома номер 19 по проспекту Пятилеток, по сообщениям очевидцев, превратился в “сауну”.

Известно, что пар в районе поднимается до уровня 12 этажа. В комментариях к посту в группе "ДТП и ЧП по Санкт-Петербургу" уже нашлись шутники, готовые продать веники по 50 рублей. Другие пользователи предлагают жителям не паниковать, так как дым, скорее всего, является результатом сходки вейперов. Остальные предлагают готовить коньки, так как скоро пар превратит двор в прекрасный каток.