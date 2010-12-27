На Пулковском шоссе житель Псковской области задохнулся выхлопами автомобиля

В Петербурге погиб житель Псковской области: мужчина задохнулся выхлопными газами.

В Московском районе Петербурга погиб житель Псковской области. Официальной причиной гибели считают удушение от выхлопов автомобильного газа. По мнению специалистов, смерть для молодого человека не была насильственной. Рядом с телом оперативники нашли записку с просьбой винить во всем жену и тещу покойного. В настоящее время полиция разбирается в обстоятельствах дела.

Следствие установило, что мертвецу было 26 лет и он жил в Великолукском районе. Жертвы обнаружили около 14 часов дня 26 марта вблизи 89 дома по Пулковскому шоссе. Труп находился в машине "ВАЗ" с государственными номерами Петербурга. Специалисты считают, что приезжий задохнулся выхлопами, которые подавались в салон автомобиля через шланг.

