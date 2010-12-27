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На Пулковском шоссе житель Псковской области задохнулся выхлопами автомобиля
Сегодня, 11:19
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lesjasap
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На Пулковском шоссе житель Псковской области задохнулся выхлопами автомобиля

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В Петербурге погиб житель Псковской области: мужчина задохнулся выхлопными газами.

В Московском районе Петербурга погиб житель Псковской области. Официальной причиной гибели считают удушение от выхлопов автомобильного газа. По мнению специалистов, смерть для молодого человека не была насильственной. Рядом с телом оперативники нашли записку с просьбой винить во всем жену и тещу покойного. В настоящее время полиция разбирается в обстоятельствах дела. 

Следствие установило, что мертвецу было 26 лет и он жил в Великолукском районе. Жертвы обнаружили около 14 часов дня 26 марта вблизи 89 дома по Пулковскому шоссе. Труп находился в машине "ВАЗ" с государственными номерами Петербурга. Специалисты считают, что приезжий задохнулся выхлопами, которые подавались в салон автомобиля через шланг. 
 

Теги: выхлопы , газ , задохнулся , несчатсный случай , погиб человек , происшествия спб , псковская область , пулковское шоссе
Категории: Происшествия Новости СПб

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