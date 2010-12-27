На Пулковском шоссе тестируется новый вид задержания: мужчин приковали к столбу

Днем, 18 июля на Пулковском шоссе автомобилстам открылась картина, как полицейские приковали двух задержанных к фонарному столбу наручниками.

Многих такой "вид" задержания крайне возмутил, а многи наоборот посчитали такую меру в некторых случаях необходимой.

Есть такие типы которые могут сбежать. Их задерживают. Ничего плохого в этом не вижу. Плохо будет, если они его так до вечера под солнцем оставят, рассказывает очевидец