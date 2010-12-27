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На Пулковском шоссе тестируется новый вид задержания: мужчин приковали к столбу
Вчера, 19:32
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IRINA_CHALKINA
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На Пулковском шоссе тестируется новый вид задержания: мужчин приковали к столбу

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"Один из самых безобидных способов фиксации задержанных", отмечает очевидец. Пользователи уже поделились фото с места происшествия.

Днем, 18 июля на Пулковском шоссе автомобилстам открылась картина, как  полицейские приковали двух задержанных к фонарному столбу наручниками.

Многих такой "вид" задержания крайне возмутил, а многи наоборот посчитали такую меру в некторых случаях необходимой.

Есть такие типы которые могут сбежать. Их задерживают. Ничего плохого в этом не вижу. Плохо будет, если они его так до вечера под солнцем оставят, рассказывает очевидец

Причина задержания пока не раскрывается. 

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК

Теги: пулковское шоссе
Категории: Лента новостей Новости СПб Криминальные происшествия

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