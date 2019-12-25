На Московском проспекте пьяный мужчина ударил человека ножом в живот

Потерпевший в тяжёлом состоянии доставлен в больницу.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 8 марта в полицию поступило сообщение от мужчины.

Он сообщил, что у дома № 216 по Московскому проспекту неизвестный ударил его ножом.

Потерпевший в тяжёлом состоянии госпитализирован в больницу № 26.

Полиция задержала подозреваемого. По предварительным данным, он ударил мужчину в состоянии алкогольного опьянения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что петербурженку ранили ножом во время кровавой борьбы за мобильник.

Фото: Pixabay