На Московском проспекте пьяный мужчина ударил человека ножом в живот

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 8 марта в полицию поступило сообщение от мужчины.
Он сообщил, что у дома № 216 по Московскому проспекту неизвестный ударил его ножом.
Потерпевший в тяжёлом состоянии госпитализирован в больницу № 26.
Полиция задержала подозреваемого. По предварительным данным, он ударил мужчину в состоянии алкогольного опьянения.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили, что петербурженку ранили ножом во время кровавой борьбы за мобильник.
Фото: Pixabay
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