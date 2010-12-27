Каршеринг заскочил на поребрик на Пулковском шоссе

У иномарки оказалось сильно повреждено переднее колесо.

В ночь на 18 ноября на Пулковском шоссе произошло ДТП с участием каршеринга. По словам очевидцев, автомобиль "Яндекс.Драйва" заскочил на поребрик задним колесом. В сети появились фотографии с места происшествия.

На снимках видно, что у автомобиля оказалось сильно повреждено переднее колесо. В результате ДТП иномарка зависла в неестественном положении. Информации о причинах такого маневра и пострадавших нет.

Ранее мы писали, что в Приморском районе Opel сбил мужчину, перебегающего дорогу на "красный".

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб