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Каршеринг заскочил на поребрик на Пулковском шоссе
Сегодня, 8:39
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Alena_Zinovieva

Каршеринг заскочил на поребрик на Пулковском шоссе

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У иномарки оказалось сильно повреждено переднее колесо.

В ночь на 18 ноября на Пулковском шоссе произошло ДТП с участием каршеринга. По словам очевидцев, автомобиль "Яндекс.Драйва" заскочил на поребрик задним колесом. В сети появились фотографии с места происшествия.

На снимках видно, что у автомобиля оказалось сильно повреждено переднее колесо. В результате ДТП иномарка зависла в неестественном положении. Информации о причинах такого маневра и пострадавших нет.

Ранее мы писали, что в Приморском районе Opel сбил мужчину, перебегающего дорогу на "красный".

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: авария, каршеринг, яндекс драйв
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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