На Приморском проспекте столкнулись пять машин

Информация о состоянии участников аварии не указана.

Сегодня, 2 июля, на Приморском проспекте произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, столкнулись минимум пять машин. Об этом сообщили в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Три автомобиля оказались на обочине. Еще два встали прямо по центру дороги. Как указали свидетели, "ГАЗель" развернулась резко от удара с другим авто, после чего она врезалась в припаркованный легковушки.

Информация о состоянии участников аварии не указана. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Комарово росгвардейцы помогли девушке, которую сбил автомобиль.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург