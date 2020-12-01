На Приморском проспекте столкнулись пять машин

Сегодня, 2 июля, на Приморском проспекте произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, столкнулись минимум пять машин. Об этом сообщили в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".
Три автомобиля оказались на обочине. Еще два встали прямо по центру дороги. Как указали свидетели, "ГАЗель" развернулась резко от удара с другим авто, после чего она врезалась в припаркованный легковушки.
Информация о состоянии участников аварии не указана. Подробности уточняются.
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Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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