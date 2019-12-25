Безработный пытался украсть еду из холодильника преподавателя колледжа "Метрострой"

Мужчина прокрался в квартиру, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером 18 мая полиция Выборгского района Петербурга задержала 33-летнего безработного мужчину, которого подозревают в попытке хищения продуктов из квартиры 63-летней женщины, работающей преподавателем в колледже "Метрострой". Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 17 мая около 17:30. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вошел в квартиру дома №3 на Придорожной аллее через незапертую дверь. Там он пытался похитить продукты из холодильника, однако не довел свои действия до конца и скрылся с места преступления.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ.

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