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В Красногвардейском районе грудничок получил черепно-мозговую травму из-за халатности родителей
Сегодня, 9:22
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lesjasap
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В Красногвардейском районе грудничок получил черепно-мозговую травму из-за халатности родителей

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На Хасанской улице малыш упал со стола и получил множественные травмы.

Правоохранительные органы разбираются в инциденте с  травмированием грудничка. Несчастный случай с ребенком произошел в Красногвардейском районе. Сообщается, что мальчик упал с пеленального стола. О случившемся стало известно около семи часов вечера 15 ноября. Малыша забрали доктора с квартиры по Хасанской улице. 
 
В настоящее время малыш госпитализирован в детскую больницу имени Филатова. Медики диагностировали у пациента закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом правой теменной кости. Врачи оценивают состояние ребенка как средней тяжести. 
 
Сотрудники полиции называют причиной падения грудничка недосмотр родителей. 
Теги: грудничок , красногвардейский район , падение , хасанская улица
Категории: Происшествия Новости СПб

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