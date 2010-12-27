В Красногвардейском районе грудничок получил черепно-мозговую травму из-за халатности родителей

На Хасанской улице малыш упал со стола и получил множественные травмы.

Правоохранительные органы разбираются в инциденте с травмированием грудничка. Несчастный случай с ребенком произошел в Красногвардейском районе. Сообщается, что мальчик упал с пеленального стола. О случившемся стало известно около семи часов вечера 15 ноября. Малыша забрали доктора с квартиры по Хасанской улице.

В настоящее время малыш госпитализирован в детскую больницу имени Филатова. Медики диагностировали у пациента закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом правой теменной кости. Врачи оценивают состояние ребенка как средней тяжести.

Сотрудники полиции называют причиной падения грудничка недосмотр родителей.