Видео: на Поэтическом бульваре сгорели три легковушки

Владельцы не успели перепарковать автомобили, поэтому в огне пострадало три машины вместо одной.

В Выборгском районе Петербурга в ночь на 25 апреля сгорели три транспортных средства. Пожар начался распространяться в одном автомобиле, но после перекинулся на соседние машины. Местные жители заметили пламя около половины третьего утра.

Спасатели отметили, что машины выгорели быстро. Сообщение о возгорании поступило по адресу Поэтический бульвар, 8. У легковушек повреждены все сгораемые детали. На месте инцидента в ликвидации участвовали девять человек личного расчета ГУ МЧС и три единицы техники.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб