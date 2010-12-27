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На Поэтическом бульваре "юморист-террорист" спрятал "бомбу" на 14 этаже жилого дома
Сегодня, 10:05
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lesjasap
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На Поэтическом бульваре "юморист-террорист" спрятал "бомбу" на 14 этаже жилого дома

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В Выборгском районе петербуржец "увидел" закладку бомбы на 14 этаже здания и позвонил в полицию.

Местный житель Выборгского района задержан за ложное сообщение о терроризме. Мужчине показалось, что на Поэтическом бульваре в одном из домов на 14 этаже заложена бомба.
 
Инцидент произошел в полдень 4 декабря. Диспетчеру экстренных служб с мобильного телефона позвонил 45-летний петербуржец и рассказал об угрозе террористического акта. После этого “благодетель” положил трубку. 
 
На место происшествия выехал оперативный отряд 57 отделения полиции. Сотрудники не обнаружили подозрительных или опасных предметов на обозначенной территории.
Теги: бомба , выборгский район , поэтический бульвар , телефонный террорист
Категории: Происшествия Новости СПб

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