На Поэтическом бульваре "юморист-террорист" спрятал "бомбу" на 14 этаже жилого дома

В Выборгском районе петербуржец "увидел" закладку бомбы на 14 этаже здания и позвонил в полицию.

Местный житель Выборгского района задержан за ложное сообщение о терроризме. Мужчине показалось, что на Поэтическом бульваре в одном из домов на 14 этаже заложена бомба.

Инцидент произошел в полдень 4 декабря. Диспетчеру экстренных служб с мобильного телефона позвонил 45-летний петербуржец и рассказал об угрозе террористического акта. После этого “благодетель” положил трубку.

На место происшествия выехал оперативный отряд 57 отделения полиции. Сотрудники не обнаружили подозрительных или опасных предметов на обозначенной территории.