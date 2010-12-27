Магазин на Пискаревском проспекте эвакуировали из-за сообщения о минировании

Сведения о готовящемся взрыве передали по телефону, номер которого зарегистрирован на жительницу Крыма.

Во вторник, 13 августа, из-за сообщения о готовящемся взрыве, в магазине "Магнит" на Пискаревском проспекте эвакуировали 58-человек. Прибывшие на место полицейские не нашли ни взрывчатых устройств, ни смесей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Звонок поступил в полицию около 10:50 с номера, зарегистрированного на 48-летнюю жительницу Крыма. Голос в телефонной трубке был мужским: некий Александр Владимирович рассказал, что торговая точка заминирована.

На данный момент сотрудники правопорядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Pixabay