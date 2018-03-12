На Писарева сосулька упала на голову молодой петербурженки

В центре Северной столицы упала сосулька: травмирована девушка.

Вечером 11 марта в Адмиралтейском районе Петербурга на молодую девушку упала наледь с крыши. Инцидент произошел у дома под номером 18 на улице Пискарева. В результате несчастного случая пострадавшую забрали медики скорой помощи. У жертвы диагностированы ушибы головы.

Очевидцы событий утверждают, что на опасном для жизни и здоровья участке коммунальные службы не вывесили никакого предупреждающего объявления, не установили каких-либо ограждений. После травмирующего случая, лед с верхушки здания продолжал падать.

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