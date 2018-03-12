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На Писарева сосулька упала на голову молодой петербурженки

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В центре Северной столицы упала сосулька: травмирована девушка.

Вечером 11 марта в Адмиралтейском районе Петербурга на молодую девушку упала наледь с крыши. Инцидент произошел у дома под номером 18 на улице Пискарева. В результате  несчастного случая пострадавшую забрали медики скорой помощи. У жертвы диагностированы ушибы головы. 

Очевидцы событий утверждают, что на опасном для жизни и здоровья участке коммунальные службы не вывесили никакого предупреждающего объявления, не установили каких-либо ограждений. После травмирующего случая, лед с верхушки здания продолжал падать.

Видео и фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
 

Теги: падение , пострадавшая , происшествия спб , сосулька , улица писпрева
Категории: Новости СПб Происшествия Картина дня

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