На Петрозаводском шоссе мотоциклист насмерть сбил лося и пострадал сам

По факту случившегося проводится проверка.

Вечером в субботу, 4 июля в Колпинском районе Петербурге произошла авария, в котором погибло животное.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 23:20 часов на 33-м километре Петрозаводского шоссе мотоцикл Suzuki c мужчиной 1964 года рождения за ним наехал на лося. Само животное погибло, а байкер получил травмы средней степени тяжести. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге неизвестный избил мужчину на лестничной площадке. Потерпевший находится в тяжелом состоянии в больнице.

Фото: Piter.tv