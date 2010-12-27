На Петроградской стороне ограничится дорожное движение

На дорогах будут менять дорожное покрытие и прокладывать электрокабель.

С 23 сентября на нескольких участках Петроградской стороны ограничится дорожное движение, сообщает Государственная административно-техническая инспекция. Изменения произойдут из-за работ по прокладке электрокабеля, канализации и дорожного покрытия.

С 23 сентября по 15 октября будет затруднительно проехать по ул. Красного Курсанта от Офицерского переулка до Малого пр. П.С., по Офицерскому переулку от Съезжинского переулка до ул. Красного Курсанта, по Пионерской ул.от Большого пр.П.С. до Малого пр.П.С., а также по Малому пр.П.С.от ул. Красного Курсанта до Пионерской ул.

С 24 сентября по 15 октября те же изменения затронут промежутки дорог по переулку Нестерова от переулка Талалихина до Съезжинской ул. и по Большой Пушкарской ул.от Съезжинской ул. до Пионерской ул.

Также с 22 по 23 сентября закрывается движение транспорта на участке от переулка Нестерова до Любанского переулка, а с 24 по 25 сентября – от Любанского переулка до Мытнинского.

С 24 по 26 сентября ремонт оборудования газопровода закроет движение транспорта по Смоленской ул. от Московского пр. до Заозёрной ул.

Более длительные изменения затронут набережную реки Карповки от Каменностровского пр. к пр. Медиков. Там будут идти работы с 24 сентября по 18 ноября.

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Фото: Piter.tv