В 2019 году на Петергофском шоссе появится новый светофор

Его монтаж запланирован на второй квартал этого года.

На Петергофском шоссе в районе пересечении трассы и дороги к ЖК "Константиновское" появится новый сфетофор, передает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ).

Данное решение было принято в связи с увеличением машинопотока на участке в связи с ростом количества местных жителей. В КРТИ рассказали, что в данный момент выезд с перекрестка запрещен выезд на Петергофское шоссе с левым поворотом, так как перекресток является нерегулируемым. Установка светофора позволит увеличить длительность фазы движения по шоссе.

Проект установки светофора вошел в Адресную программу на 2019 год. Его монтаж запланирован на второй квартал этого года, а пока на участке планируют установить временный регулятор движения.

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