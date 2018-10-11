Горный университет Санкт-Петербурга вошел в топ-20 мирового предметного рейтинга

Горный университет Санкт-Петербурга стал единственным вузом России, сумевшим оказаться в списке 20-ти самых лучших высших учебных заведений, ориентацией которых являются узкопрофильные направленности.

Горный университет Санкт-Петербурга одержал победу в области обучения горно-инженерному направлению, соревнуясь с иными вузами нашей страны. Победу же сразу в 5 направлениях обучения вновь одержал МГУ, попав в список пятидесяти наиболее востребованных и лучших по обучению в вузах. Об этом информирует сетевое агентство "Курс дела".

По итогам проведенного среди руководителей профильных организаций опроса, который обеспечивает 40% результата в конкурсе, университет побил рекорд. Как следует из результатов предметного рейтинга учебных заведений международного исследовательского центра QS Quacquarelli Symonds, вуз набрал в среднем 96 баллов из возможных 100.

Петербургский Горный университет стал единственным вузом России, сумевшим попасть в число 20-ти лучших высших учебных заведений, ориентацией которых являются узкопрофильные направленности. К слову, университет занял девятнадцатую строку в списке рейтинга. Ректор университета также отметил, что подобная оценка заведения со стороны работодателей имеет огромную важность и значимость. Студенты также радостно отмечают победу родного вуза и пообещали лишь приумножать успехи учебного заведения своими научными вкладами в его развитие.

Успешная подготовка молодых специалистов является приоритетной задачей для любого вуза. Поэтому столь высокая оценка работодателей - очень ценна. Владимира Литвиненко, ректор Санкт-Петербургского Горного университета

Источник: сетевое агентство "Курс дела"