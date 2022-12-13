На Петербургском шоссе женщина потушила пожар тазиком с водой

В результате случившегося никто не пострадал.

Сегодня, 13 мая, в Пушкинском районе произошел пожар, который потушила женщина. Об этом сообщили на портале "Мегаполис".

В многоквартирном доме на Петербургском шоссе вспыхнул балкон со строительным мусором. На место случившегося прибыли три спецмашины и 15 спасателей.

Очевидцы рассказали, что с четвертого этажа на крышу поднялась женщина. Она потушила пламя при помощи тазика.

Полностью пожар ликвидировали за 20 минут. В результате случившегося никто не пострадал.

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Фото: Piter.tv