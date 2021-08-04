На Парнасе молодые люди на каршеринге снесли дорожный знак и светофор

Видео с моментом аварии попало на камеры наблюдения.

Очередное ДТП с участием каршеринга произошло накануне ночью в Петербурге. В сети появилось видео с моментом происшествия.

Авария случилась около 03:30 на пересечении улиц Фёдора Абрамова и Николая Рубцова. За рулем арендованного авто были молодые люди. На записи видно, как машина выезжает на перекресток, резко поворачивает налево и врезается в дорожный знак, а затем в светофор. После машину выносит на тротуар.

По предварительной информации, никто не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняет полиция.

Ранее страшная авария парализовала движение на М-11 в сторону Москвы.

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