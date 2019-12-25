На ПМЭФ заключили соглашений на 3,8 трлн рублей

Форум собрал порядка 13 тыс. участников.

В этом году Петербургский международный экономический форум посетили около 13 тыс. участников из 140 стран мира. Об этом рассказал глава оркомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

По его словам, на ПМЭФ заключили соглашений на 3,86 трлн рублей. Причем петербургские власти заключили соглашений на более чем 200 млрд рублей. Об этом сказал губернатор Александр Беглов.

Количество участников, которые приняли участие в мероприятиях форума, составило 13 тыс. человек, 140 стран, 11 тыс. российских и иностранных компаний, 800 топовых компаний представлены на уровне своих руководителей,— Кобяков журналистам.

Напомним, что в 2020 году форум не состоялся из-за коронавируса. В этом году ПМЭФ провели в очном формате со 2 по 5 июня.

Фото: Piter.TV