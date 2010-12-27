На ПМЭФ-2018 участники впервые затронут вопрос рационализации добычи ресурсов Мирового океана

деловая программа пополнилась направлением: "Мировой океан".

Представители пресс-службы ПМЭФ-2018 объявили о том, что одной из обсуждаемых на мероприятии тем станет Мировой океан. Проблема водного пространства будет затронула на событии впервые. В программе заявлены вопросы, начинающиеся от сферы сырьевого производства и заканчивающиеся обсуждением роли морского транспорта. Тема станет одним из направлений в деловой программе.

По мнению специалистов форума, роль Мирового океана постепенно увеличивается. Люди начинают заниматься добычей нефти, газа и полезных ископаемых из подводных недр. В будущем геологи предрекают переход на добычу ресурсов с сухопутной территории в месторождения, скрытые под водой. На ПМЭФ международные эксперты изучат возможности рационализации данного направления без ущерба для последующий поколений.

Напомним, что Экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 1997 года. На площадке собираются бизнесмены и представители крупных корпораций со всего мира.В этом году мероприятие состоится с 24 по 26 мая.

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