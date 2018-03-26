На Орджоникидзе пьяный водитель завалил машину на бок и подбил другую иномарку

В Московском районе произошло ДТП: нетрезвый петербуржец столкнулся с легковушкой.

Вечером 25 марта в Московском районе перевернулся автомобиль. Машина легла на бок в результате аварии. Инцидент произошел около 21 часа вечера по улице Орджоникидзе. По информации от очевидцев, автомобилист находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Свидетели сообщили, что пострадавшая машина направлялась в сторону Пулковской улицы. Водитель "Мерседеса" влетел в легковушку. От силы удара последнюю машину отбросило на газон. Виновник аварии перевернулся в собственном транспортном средстве. На место происшествия работали медики на реанимационной карете, сотрудники ГИБДД и пожарные. Известно, что скорая помощь не забирала людей. Помощь пострадавшим оказали. Полиция установила, что в момент ДТП в "Мерседесе" находилось двое людей. Их состояние сейчас уточняется.

Фото и видео: Piter.tv

