Полицейские спасли нерпенка на Октябрьской набережной

В Петербурге сотрудники полиции спасли маленького нерпёнка на Октябрьской набережной. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Около 17:20 18 мая в полицию позвонили прохожие и сообщили, что у дома № 50 по Октябрьской набережной чайки клюют детёныша балтийской нерпы. Сотрудники полиции прибыли на место, отогнали птиц и отвезли малыша в отделение, где его уже ждал ветеринар.
После оказания медицинской помощи нерпёнка передали специалистам Фонда друзей балтийской нерпы.
В начале мая нерпы Крошик и Шлиссик переоделись в летние шубки.
Фото и видео: МВД
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