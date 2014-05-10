Полицейские спасли нерпенка на Октябрьской набережной

Малыша атаковали чайки.

В Петербурге сотрудники полиции спасли маленького нерпёнка на Октябрьской набережной. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Около 17:20 18 мая в полицию позвонили прохожие и сообщили, что у дома № 50 по Октябрьской набережной чайки клюют детёныша балтийской нерпы. Сотрудники полиции прибыли на место, отогнали птиц и отвезли малыша в отделение, где его уже ждал ветеринар.

После оказания медицинской помощи нерпёнка передали специалистам Фонда друзей балтийской нерпы.

В начале мая нерпы Крошик и Шлиссик переоделись в летние шубки.

Фото и видео: МВД