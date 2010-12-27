На Обводном канале водитель белой иномарки влетел в дверь жилого дома

В ДТП никто не пострадал.

Вечером 16 августа, на Обводном канале столкнулись черный внедорожник и белая "Паджеро". Очевидцы сообщают, что никто не пострадал.

Из-за столкновения одна из машин вылетела с проезжей части прямо в дверь жилого дома.

"Паджеро" не пропустил "Альмеру" ,от удара она вылетела в дом 76 сообщает очевидец.

На снимках можно заметить, что у белой иномарки помят капот, треснуты фары и ободран бок. Стеклянная дверь, в которую врезалась машина, чудом уцелела.

У второй машины не столь сильные повреждения.

Автовладельцы сообщают, что пострадавших нет. На месте аварии ожидают сотрудников ДПС.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК