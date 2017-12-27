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На проспекте Обуховской Обороны у автомобиля вырвало двигатель в результате ДТП
Сегодня, 9:19
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lesjasap
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На проспекте Обуховской Обороны у автомобиля вырвало двигатель в результате ДТП

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В Невском районе Петербурга ночью "скучали" "Газель", легковушка и автобус. Позже к ним присоединились трамваи.

В половину второго ночи на пересечении проспекта Обуховской обороны и улицы Профессора Качалова столкнулись “Газель”, легковой автомобиль и городской автобус. 
 
Инцидент произошел в Невском районе напротив Александро-Невской лавры. Сообщается, что в результате аварии трамваи, следовавшие по транспортного парка, не смогли доехать до конечного пункта остановки. 
 
Отметим, что автоледи на “Опеле Корса” получила сильный удар. Женщина разбила иномарку, от которой на несколько метров отлетел двигатель. Пострадавшую госпитализировали в больницу. У пациентки сломана нога.
Теги: авария , александро-невская лавра , газель , двигатель , дтп , дэпо , невский район , опель корса , парк , перекресток , проспект обуховской обороны , трамваи , трамвай , улица профессора качалова
Категории: Новости СПб ДТП

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