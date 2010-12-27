На Новороссийской улице обнаружили голую психически нездоровую женщину

Прохожие обнаружили голую избитую женщину на Новороссийской улице.

Врачи Александровской больницы сообщили правоохранительным органам о необычной пациентке. Женщина была доставлена в медицинское учреждение с травмами разной степени тяжести и абсолютно голая. Как выяснилось, она также страдает несколькими психическими расстройствами, в частности, шизофренией. Инцидент произошел 10 сентября около часу дня недалеко от дома номер 55 по улице Новороссийской.

Место своего проживания пациентка назвать не смогла. Документов с собой у женщины не было. На вид потерпевшей около тридцати лет. Ее поместили в отделение психосоматики.

В настоящее время полиция пытается установить личность женщины и обстоятельства происшедшего.