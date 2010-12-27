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На Новороссийской улице обнаружили голую психически нездоровую женщину
Сегодня, 10:31
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lesjasap
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На Новороссийской улице обнаружили голую психически нездоровую женщину

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Прохожие обнаружили голую избитую женщину на Новороссийской улице.

Врачи Александровской больницы сообщили правоохранительным органам о необычной пациентке. Женщина была доставлена в медицинское учреждение с травмами разной степени тяжести и абсолютно голая. Как выяснилось, она также страдает несколькими психическими расстройствами, в частности, шизофренией. Инцидент произошел 10 сентября около часу дня недалеко от дома номер 55 по улице Новороссийской. 

Место своего проживания пациентка назвать не смогла. Документов с собой у женщины не было. На вид потерпевшей около тридцати лет. Ее поместили в отделение психосоматики.
 
В настоящее время полиция пытается установить личность женщины и обстоятельства происшедшего. 
Теги: новороссийская улица , шизофрения
Категории: Новости СПб

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