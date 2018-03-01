На Новочеркасской автомобиль врезался в ступени магазина, а после перевернулся

В Красногвардейском районе Петербурга машина-"перевертыш" разлеглась на пешеходной зоне.

В половину второго ночи 1 марта около метро Новочеркасская произошла авария. Водитель не справился с управлением. Шофер предпринял попытку вырулить в правильном направлении, но в результате выехал на пешеходную зону. Оттуда он направился в сторону магазинов. Столкнувшись с лестницей, иномарка перевернулась.

Очевидец события рассказал, что во время инцидента людей на данном участке дороги не было. Пострадал только сам виновник ДТП - автовладелец “Шевроле Круз”. Медики скорой помощи диагностировали у пациента ушибы. Пассажиров в салоне авомобиля не было.

Пострадавший смог самостоятельно выбраться из машины, которая лежала на тротуаре колесами вверх. Инцидент произошел на Заневском проспекте.

Фото и видео: Piter.tv