На Невском во время "Бессмертного полка" задержали двух карманниц

В центре Петербурга воры попробовали воспользоваться проведением "Бессмертного полка", чтобы получить наживу. Шалость не удалась.

Во время шествия "Бессмертного полка" в Петербурге правоохранительными органами были пойманы две воровки. Девушки пытались обчистить карманы участников акции памяти, но были пойманы с поличным. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Преступницы пытались затеряться в толпе по Невскому проспекту. Около трех часов дня одна из злоумышленниц залезла в карман к 19-летней студентке. Мошенница похитила у жертвы мобильное устройство. Инцидент произошел около 24 дома. Однако, сбежать у 30-летней воровки не получилось: ее остановила полиция.

Через несколько минут похожая ситуация произошла на другом участке Невского. Жительница Кировской области почувствовала присутствие чужой руки в кармане своей куртки и схватила воришку за конечность. Преступницей оказалась 40-летняя женщина. Ее вывели под руки представители закона.

В отношении обеих нарушительниц возбуждены уголовные дела за кражу.

Фото: Piter.tv