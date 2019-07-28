В центре Петербурга собралась девятибалльная пробка из-за пешеходов

Из-за празднования Дня ВМФ в городе случился транспортный коллапс.

Днем 28 июля центр Петербурга стоял в девятибалльных пробках из-за празднования Дня Военно-морского флота.

Пешеходы заполонили дороги и мешали проезду транспорта даже на улицах, где не было ограничено движение. Пользователи в соцсетях публикую фотографии, где видно, что по отведенной для транспорта полосе идут пешеходы.

Транспортный коллапс наблюдался в районе Дворцовой площади, Невском проспекте от Адмиралтейства до Гостиного двора, набережной реки Мойки, Малой Морской улицы, Гороховой и Садовой.

О том, как прошел Главный военно-морской парад в Петербурге Piter.TV сообщал ранее.

Видео: Piter.TV, Фото: "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"