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В центре Петербурга собралась девятибалльная пробка из-за пешеходов

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Из-за празднования Дня ВМФ в городе случился транспортный коллапс.

Днем 28 июля центр Петербурга стоял в девятибалльных пробках из-за празднования Дня Военно-морского флота.

Пешеходы заполонили дороги и мешали проезду транспорта даже на улицах, где не было ограничено движение. Пользователи в соцсетях публикую фотографии, где видно, что по отведенной для транспорта полосе идут пешеходы.

Транспортный коллапс наблюдался в районе Дворцовой площади, Невском проспекте от Адмиралтейства до Гостиного двора, набережной реки Мойки, Малой Морской улицы, Гороховой и Садовой. 

О том, как прошел Главный военно-морской парад в Петербурге Piter.TV сообщал ранее.

Видео: Piter.TV, Фото: "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

 

Теги: день вмф, праздник, пробки, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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