На Невском проспекте подросток отравился веществом

Юноша проживает с 77-летней бабушкой, его мать лишена родительских прав.

Накануне утром, 17 декабря, школьнику стало плохо на Невском проспекте. Подросток отравился неизвестным веществом во время прогулки на Думской. Что именно принял мальчик, пока неизвестно.

По информации Piter.tv, 16-летний пострадавший попал в больницу. Он находится в тяжелом состоянии в реанимации. Добавим, что у школьника даже шла пена изо рта.

Известно, что юноша проживает с 77-летней бабушкой, его мать лишена родительских прав. Подросток учится в 10 классе, на учете в ОДН не состоит.

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Фото: Pxhere