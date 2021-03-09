На Неве нетрезвый капитан катера заблокировал движение

Катер осуществлял коммерческий рейс, затрудняя проход каравана судов.

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту нарушения правил плавания в акватории реки Большой Невы. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО 1 августа.

Сотрудники линейного отдела МВД России на водном транспорте по Петербургу в ходе патрулирования Большой Невы напротив Дворцовой набережной 30 июля выявили маломерное судно, которое нарушало правила плавания. Катер осуществлял коммерческий рейс, затрудняя проход каравана судов. На борту находились пять человек.

Отмечается, что при проверке документов судоводитель вел себя неадекватно. Медицинская комиссия подтвердила у него состояние алкогольного опьянения.

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В дальнейшем материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. Пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге проводится проверка по факту навала катера на маломерное судно у причала Фонтанки.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)