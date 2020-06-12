Продолжительность картины — 2 часа 35 минут.

В пятницу, 12 июня, стало известно о том, что Netflix опубликовал драму "Пятеро одной крови" о ветеранах Вьетнама. Об этом сообщает пресс-служба стримингового сервиса.

В сюжете история ветеранов вьетнамской войны, которые вернулись в джунгли для того, чтобы отыскать могилу командира. Также друзья намерены найти сокровища. Главные роли исполнили Делрой Линдо, Кларк Питерс, Джонатан Мэйджерс, Исайя Уитлок-мл. и Норм Льюис.

Режиссером киноленты выступил Спайк Ли.

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Видео:Netflix/YouTube