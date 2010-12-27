На Netflix нашли детскую порнографию

Родительская организация США попросила снять с показа фильм "Желание".

Организация Parents Television Council (Родительский совет по телевидению) обвинила телеканал Netflix в распространении детской порнографии. Об этом сообщил "The Hollywood Reporter".

Руководство организации попросило Netflix снять с показа фильм "Желание". В сериале есть сцена, в которой девятилетняя девочка мастурбирует. Создатель картины, режиссёр Диего Каплан, в ответ заявил, что он знал - сцена может вызвать острую реакцию.

Она снималась таким образом, что девочки ни о чём не подозревали, они лишь повторяли движения скачущего ковбоя из фильма Джона Форда, а процесс съёмки контролировали их матери. Диего Каплан, режиссер фильма "Желание".

Каплан отметил, что порнографией является то, что происходит в головах зрителей. Фильм "Желание" является эротическим триллером. Netflix выложил фильм 21 декабря прошлого года.

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