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На "Нарвской" кража мобильника попала на камеру видеорегистратора автомобиля

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Вора не смогли догнать на проезжей части.

Около станции метро "Нарвская" у петербуржца похитили мобильное устройство. Побег злоумышленника записали на камеру видеорегистрации проезжающие мимо водители. Об этом сообщил один из очевидцев в социальных сетях. По данным местного жителя, инцидент произошел около 22 часов 8 декабря.

Вором оказался мужчина "неславянской внешности". Он вырвал телефон из рук пострадавшего. Затем преступник побежал по проезжей части в направлении, обратному автомобильному движению. Догнать его так и не смогли.  Пользователи соцсетей посоветовали жертве мошенника обратиться в полицию. Похищенный гаджет можно отследить  по заводскому номеру.

Барыжить ими не вариант, в скупках требуются документы и как минимум фотографируют продавца, не понимаю кто еще этим беспределом занимается

объяснил один из пользователей

Ранее Piter.tv писал о том, что в Автово "Газель" подбила маршрутку на светофоре. Пострадали пять пассажиров.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб/Илья Степанов
 

Теги: видеорегистратор, кража, мобильный телефон, нарвская
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 1 )

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Байкенжанов Дамир
Сегодня 7:18

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