На "Нарвской" кража мобильника попала на камеру видеорегистратора автомобиля

Около станции метро "Нарвская" у петербуржца похитили мобильное устройство. Побег злоумышленника записали на камеру видеорегистрации проезжающие мимо водители. Об этом сообщил один из очевидцев в социальных сетях. По данным местного жителя, инцидент произошел около 22 часов 8 декабря.
Вором оказался мужчина "неславянской внешности". Он вырвал телефон из рук пострадавшего. Затем преступник побежал по проезжей части в направлении, обратному автомобильному движению. Догнать его так и не смогли. Пользователи соцсетей посоветовали жертве мошенника обратиться в полицию. Похищенный гаджет можно отследить по заводскому номеру.
Барыжить ими не вариант, в скупках требуются документы и как минимум фотографируют продавца, не понимаю кто еще этим беспределом занимается
объяснил один из пользователей
Ранее Piter.tv писал о том, что в Автово "Газель" подбила маршрутку на светофоре. Пострадали пять пассажиров.
Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб/Илья Степанов
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