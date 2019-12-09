На "Нарвской" кража мобильника попала на камеру видеорегистратора автомобиля

Вора не смогли догнать на проезжей части.

Около станции метро "Нарвская" у петербуржца похитили мобильное устройство. Побег злоумышленника записали на камеру видеорегистрации проезжающие мимо водители. Об этом сообщил один из очевидцев в социальных сетях. По данным местного жителя, инцидент произошел около 22 часов 8 декабря.

Вором оказался мужчина "неславянской внешности". Он вырвал телефон из рук пострадавшего. Затем преступник побежал по проезжей части в направлении, обратному автомобильному движению. Догнать его так и не смогли. Пользователи соцсетей посоветовали жертве мошенника обратиться в полицию. Похищенный гаджет можно отследить по заводскому номеру.

Барыжить ими не вариант, в скупках требуются документы и как минимум фотографируют продавца, не понимаю кто еще этим беспределом занимается объяснил один из пользователей

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Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб/Илья Степанов

